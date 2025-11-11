Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Bolu'nun Mengen İlçesi'nde kaymakamlık görevine atanan Sercan Yıldız, köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Yumrutaş, Babahızır, Akören, Bölükören ve Kıyaslar köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldız, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini değerlendiriyor.
Bolu'da Mengen İlçe Kaymakamlığına atanan Sercan Yıldız, köy ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam Yıldız, ilçe genelindeki köyleri ziyaret programı kapsamında Yumrutaş, Babahızır, Akören, Bölükören ve Kıyaslar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, toplantılarda mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel