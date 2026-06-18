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Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
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Bolu'nun Mengen ilçesinde ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'u kurtarma çalışmaları 26 saattir sürüyor.

BOLU'nun Mengen ilçesinde geçen ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'u kurtarmak için ekipler, çalışmalarına 26 saattir devam ediyor.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak 2026'da yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına girdiği öne sürülen Muhammed Özkul, meydana gelen göçük nedeniyle içeride mahsur kaldı. İki madencinin ise göçüğün ardından kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiyenin yanı sıra Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan maden işçisine ulaşmak için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 26 saattir devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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