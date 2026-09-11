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Mengen'de Aile Destek Merkezi açıldı

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Bolu'nun Mengen ileçsinde Aile Destek Merkezi açıldı.

Bolu'nun Mengen ileçsinde Aile Destek Merkezi açıldı.

İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki destekleren faydalanan ailelere mesleki eğitimler verilmesinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişime yönelik çeşitli çalışmaların yapılacağı merkezin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Bolu Vali Yardımcısı Turgay Gülenç, merkezin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, merkezin özellikle kadınlar ve aileler açısından önemli hizmet alanı oluşturacağını kaydetti.

Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız da merkezin ilçeye kazandırılması süreci ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Merkezde kadınların ücretsiz olarak mesleki eğitim kurslarına katılabildiğini ifade eden Yıldız, yaklaşık üç aylık süreçte arıcılık, aromatik bitki yetiştiriciliği ve tel kırma kurslarıa 42 kadın kursiyerin kayıt olduğunu belirtildi.

Yıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vefa Projesi kapsamında yürütülen hizmetlerin de genişletildiğini belirterek, personel sayısının 2'den 4'e çıkarıldığını ve hizmet verilen yaşlı ve ihtiyaç sahibi hane sayısının 40'tan 80'e yükseldiğini aktardı.

Açılışa, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, protokol üyeleri ile idari amirler katıldı.

Kaynak: AA
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