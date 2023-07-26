Menemen'deki orman yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, Menemen Ayvacık Mahallesi'nde saat 14.18 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. 14.23'te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına da orman ekipleri 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1dozer ile müdahalesi sonucu 3.5 saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan, yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.