İzmir'de sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuktan biri boğuldu

İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Yahşelli Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Bünyamin F. (8) ve Ahmet Sido (6) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kanaldan çıkarılan Bünyamin F, önce Menemen Devlet Hastanesine ardından İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Suriye uyruklu Ahmet Sido'nun ise kanal içerisinde cesedine ulaşıldı.

Küçük çocuğun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.