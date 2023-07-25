Menemen'de orman yangını (2)
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YANGIN KONTROL ALTINDAİzmir'in Menemen ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3,5 saatte kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Menemen ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Ertuğrul KOÇAK / İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel