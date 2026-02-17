Haberler

İzmir'de yağış sonrası çöken istinat duvarının müteahhidi gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası bir istinat duvarının çökmesi sonucu müteahhit B.Ş. gözaltına alındı. Olayda hasar gören binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesiyle ilgili müteahhit B.Ş. gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, cumartesi günü 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, isnat duvarını yapan müteahhit B.Ş'yi gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı bölgede Menemen Belediyesi ekiplerinin toprağı kaldırmaya yönelik çalışması sürüyor.

İstinat duvarının zarar verdiği evlerde yaşayanlar, dairelerindeki hasarı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Söz konusu görüntülerde iki ayrı dairedeki hasar yer aldı.

Olay

Menemen ilçesinde 14 Şubat'ta yağışın etkisiyle 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çökmüş, 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluşmuştu. Giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, toplam 3 binadaki 151, kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürülmüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
