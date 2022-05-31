Menemen'de gelir getirici ağaçlar çiftçilerin kullanımına sunuluyor - Haberler

İzmir Orman Müdürlüğünce, "gelir getirici tür ağaçlandırması" projesi kapsamında Menemen'de dikilen 3 bin zeytin ağacı, 34 çiftçinin kullanımına verildi.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında İğnedere'deki 10 bin dekar alana dikilen zeytinlik alanların kullanım hakkı, çekilen kura sonucu 34 çiftçiye dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, pandemi sürecinde tarımın, üretmenin, sağlıklı gıdaya ulaşmanın öneminin anlaşıldığını belirtti.

Belediye olarak aklı ve bilimi kılavuz edinerek, doğru projeler üreterek tarımın büyümesine katkı sunacaklarını aktaran Pehlivan, çiftçilere ve halka desteğini esirgemeyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de Orman Genel Müdürlüğü olarak orman köylülerinin daima yanında olduklarını ifade etti.

Orköy desteklerinin yanı sıra son 15 yıldır atıl durumda bulunan ormanları kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik, gelir getirici ağaçlandırma çalışması yaptıklarını vurgulayan Derince, şunları kaydetti:

"2017 yılında İğnedere'de diktiğimiz 3 bin zeytin ağacını bugün çekeceğimiz kura ile 34 çiftçimizin kullanımına sunuldu. Bu tür ağaçlandırmaları yapmaktaki maksadımız ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı, bu alanlara bağımlı olarak yaşayan orman köylümüzle birlikte yönetmek, vatandaşlarımızın ormanları sahiplenmesini sağlamak ve onları yerinde kalkındırmaktır. Zeytinlik alanımızın çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İğnedere Mahalle Muhtarı Kadir Çiftçi ise Tarım ve Orman Bakanlığının vatandaşların gelir seviyesini artırmak için çalıştığını ve devletin şefkatli elini her daim hissettiklerini aktardı.

Törene, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Menemen İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.