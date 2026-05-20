Şelale bölgesinde kaybolan 4 genç sağ bulundu

İZMİR'in Menderes ilçesinde gezmek için gittikleri Değirmendere Şelalesi yakınlarında kaybolan 4 genç, jandarma ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çabası sonucu sağ bulundu.

Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde yaşayan E.A. (15), İ.Ö. (17), K.Ö. (14) ve F.D. (19), Menderes ilçesindeki Değirmendere Şelalesi'ne gezmeye gitti. Bir süre sonra 4 arkadaştan haber alınamadı. Bunun üzerine kayıp ihbarı yapıldı. İhbar sonrası saat 03.00 sıralarında, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda kayıp gençler, sağ olarak bulundu. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, tedbir amaçlı olarak Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

