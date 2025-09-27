Haberler

Menderes'te Hint Keneviri Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Menderes'te Hint Keneviri Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren H.Ö. isimli şüpheli, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 68 kök Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, araziye gelen H.Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladı.

Alanda yapılan aramada, 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ile ekimde kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelinin adreslerinde arama yapan ekipler, 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 348 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.