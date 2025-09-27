Menderes'te Hint Keneviri Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren H.Ö. isimli şüpheli, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 68 kök Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Ekipler, araziye gelen H.Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladı.
Alanda yapılan aramada, 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ile ekimde kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelinin adreslerinde arama yapan ekipler, 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.