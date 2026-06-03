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İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

O.K'nin (76) kullandığı 35 AK 5038 plakalı otomobil, Seferihisar-Kuşadası kara yolunun İnönü Mahallesi yakınlarında, M.S.C. (26) idaresindeki 35 DC 7585 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede 35 AK 5038 plakalı otomobildeki Erkan Gergin'in (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan M.S.C, F.Ç. (42) ve H.T, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne, O.K. ise Gaziemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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