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Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı
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Aydın'da Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan Şahin Ö. ve Eda K.'yı arama çalışmaları dalgıç polisler ve AFAD ekipleriyle devam ediyor.

DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE ARAMA YAPIYOR

Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde pikniğe gittikleri Menderes Nehri kenarında suya giren ve daha sonra akıntıya kapılan Şahin Ö. ve Eda K. için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İzmir'den gelen dalgıç polisler, suda arama çalışması başlattı. Yine İzmir'den AFAD dalgıçları ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin (SAK) kente gelerek çalışmalara katılacağı belirtildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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