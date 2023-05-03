Menderes Belediyesi 44 Mahallede Yol ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Menderes Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yol onarım ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 44 mahallede yol, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Oğlananası mahallesinin en işlek caddelerinden Fevzi Çakmak Caddesi'nde toplam 4500 metrekare kilit parke taşı döşendi. Mahalle sakinleri ve muhtarlar çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber Menderes Belediyesi yol onarım, bakım çalışmalarını hızlandırdı. Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 44 mahallede yol, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Menderes ilçesinde bulunan 44 mahallenin yol, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Oğlananası mahallesinin en işlek caddelerinden Fevzi Çakmak Caddesi'nde toplam 4500 metrekare kilit parke taşı döşendi.

"MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Oğlananası -Atatürk Mahallesi muhtarı Erol İncetürk, "Belediyemizin diğer mahallere ve bizim mahallemize yapmış olduğu çalışmalardan hem ben hem de mahalle sakinleri çok memnun. İhtiyaçlarımız doğrultusunda kısa sürede isteklerimiz çözüme ulaştırılıyor" dedi.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan ise "44 mahallemizin hepsi bizim için çok kıymetli, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyor ve işleme koyuyoruz. En son Oğlananası Atatürk mahallesinde 4500 metrekare kilit parke döşeme işini bitirdik. Yeni işler için kollarımızı sıvadık, yaza eksiksiz girmek istiyoruz " diye konuştu.