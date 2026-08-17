Menderes'te başkan vekili Asuman Şen seçildi

Menderes Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine Ak Parti'li Meclis Üyesi Asuman Şen seçildi.

Belediye Meclisi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi.

Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salonu boşaltırken belediye yetkilileri ve basın mensupları ile farklı gruplardaki meclis üyeleri arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Saat 10.30'da başlaması planlanan toplantı 11.30'da başladı.

Toplantıda Cumhur İttifakı Grubu Ak Parti'li Meclis Üyesi Asuman Şen'i, Yeni Parti Barış Gürsoy'u, CHP Mehmet Ali Akar'ı aday çıkarırken, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de belediye başkan vekilliği için aday oldu.

Yapılan ilk tur oylamada Şen 12 oy alırken, Gürsoy 10, Akar 5, Öztürk ise 1 oy aldı.

İkinci tur oylamada ise Şen 10 oy alırken, Gürsoy 9, Akar 5, Öztürk ise 1 oyda kaldı, 3 oy geçersiz sayıldı.

İkinci tur oylamanın sayımı sırasında CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP meclis üyeleri, Yeni Parti ile uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Üçüncü turun oy sayımı sırasında, oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi sırasında çıkan tartışmada Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç'ün yanına gelerek gerginliğin yatıştırılması için sakinlik çağrısında bulundu.

Üçüncü tur oylamada da Asuman Şen 13, Barış Gürsoy ise 10 oy aldı.

İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken, oylamada dördüncü tura geçildi.

CHP Grubunun tekrar döndüğü dördüncü turda yapılan oylamada Asuman Şen 15, Barış Gürsoy ise 12 oy aldı. Böylece Menderes Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi Asuman Şen seçildi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA