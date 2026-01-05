Haberler

Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı

Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hadise ve Gülşen gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.

  • Haluk Şentürk, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu soruşturması kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltı kararı verilen 26 kişiden ikisi yurt dışında, biri başka bir suçtan cezaevinde bulunuyor.

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şentürk'ün, 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi. Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

26 GÖZALTI KARARI

Öte yandan bugün, İstanbul merkezli 4 ilde de uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kalan kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu, birinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı verilen isimlerin listesi ise şu şekilde:

  • Binnur Buse Alper
  • Merve Eryiğit
  • Özge Bitmez
  • Veysel Avcı
  • Sevgi Taşdan
  • Sedef Selen Atmaca
  • Arif Altunbulak
  • Doğukan Güngör
  • Burak Altındağ
  • Gizem Özköroğlu
  • Gülsüm Bayrak
  • Saniye Deniz
  • Merve Uslu
  • Ece Cerenbeli
  • Berna Aracı
  • Bülent Tetik (Cezaevinde)
  • Lerna Elmas
  • Ceren Yıldırım
  • Gözde Anuk
  • Duygu Açıksöz
  • Nevin Şimşek
  • Hakan Yıldız
  • Muzaffer Yıldırım
  • Koray Beşli·
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi