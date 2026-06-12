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Begüm, memuriyeti bırakıp Avrupa yollarında TIR şoförü oldu

Begüm, memuriyeti bırakıp Avrupa yollarında TIR şoförü oldu
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Antalya'da 9 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra istifa eden Begüm Önder, TIR şoförü oldu. 2,5 yıldır Avrupa'da yük taşımacılığı yapan Önder, 'Mutsuz olduğum işte çalışmak istemedim, denemeseydim pişman olurdum' dedi.

ANTALYA'da 9 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra istifa ederek TIR şoförü olan Begüm Önder (31), son 2,5 yıldır Avrupa'da yük taşımacılığı yapıyor. Kadınların da bu mesleği rahatlıkla yapabileceğini belirten Önder, "Mutsuz olduğum bir işte yıllarca çalışmak istemedim. Denemeseydim pişman olurdum" dedi.

Antalya'da 9 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra görevinden ayrılan Begüm Önder, TIR şoförü oldu. Son 2,5 yıldır Avrupa'da yük taşımacılığı yapan Önder, işin en zor yanının evden ve sevdiklerinden uzak kalmak olduğunu söyledi. Masa başı çalışmanın kendisine göre olmadığını belirten Begüm Önder hem gezip hem de para kazanabileceği bir iş yapmak istediğini, bu nedenle memuriyetten istifa ederek TIR şoförlüğüne başladığını anlattı.

'BAZEN 1 GÜNDE ÜÇ ÜLKEYE GEÇTİĞİM OLUYOR'

Önder, önce yurt içinde çalıştığını, daha sonra yurt dışı seferlerine çıktığını kaydetti. Yaklaşık 2,5 yıldır Avrupa'da çalıştığını ifade eden Önder, "Genellikle Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa arasında sefer yapıyorum. Bazen gün içerisinde üç ülkeye geçtiğim oluyor. Her gün başka bir yerde uyanmak, farklı kültürler görmek ve yeni insanlar tanımak işin en güzel taraflarından biri" dedi. Mesleğin zaman zaman yorucu olduğunu belirten Önder, "Mental olarak evi özlediğim zamanlar oluyor. Fiziksel olarak da yorulduğum oluyor ancak büyük araç kullanmak bana keyif veriyor. Son seferimde 7 ay yurt dışında kaldım. Daha sonra uçakla Türkiye'ye geldim" diye konuştu.

'ASIL ZORLUK EVDEN UZAK KALMAK'

Brandalı dorsede çalıştığını, bazı işlerde fiziksel olarak zorlandığını anlatan Önder, "Bir erkek sürücünün yarım saatte yaptığı işi ben 1 saatte yapıyorum ama sonunda yapıyorum. Bu işin en kolay kısmı aracı sürmek. En zor kısmı ise psikolojik olarak evden ve aileden uzak kalmak" dedi. Kadınların da TIR şoförlüğünü yapabileceğini söyleyen Önder, "Bu işi yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. İsteyen herkes yapabilir. Teknik açıdan aşılmayacak bir tarafı yok. Diğer sürücülerden de destek görüyoruz" diye konuştu.

'GÜVENLİ BİR İŞİ BIRAKMAK ELBETTE RİSKTİ'

Kararı nedeniyle çevresinden eleştiriler aldığını belirten Önder, "Annem ve ağabeyim bana hep destek oldu. Ancak birçok kişi memuriyeti bırakmama şaşırdı. Güvenceli bir işi bırakmak elbette riskti ancak mutsuz olduğum bir yerde yıllarca çalışmak istemedim. Denemeseydim pişman olurdum. 'Keşke' demek yerine denemeyi tercih ettim" dedi. Avrupa'da zaman zaman güvenlik sorunlarıyla da karşılaştıklarını anlatan Önder, özellikle Fransa ve İspanya'nın bazı bölgelerinde mazot hırsızlığının yaygın olduğunu, bu nedenle güvenli park alanlarını tercih ederek çeşitli önlemler aldıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAtiye Meltem Gürcan:

bu kadar riske girmek ailesine karşı sorumluluk değil mi evden 7 ay uzak durabilir misin gerçekten

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Haber YorumlarıEmre Tntb:

memuriyeti bırakmak riskli ama kendi mutluluğunu düşünmesi de anlayışlı bi karar gibi geldi bana her insun kendi hayatını yaşama hakkı var

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Haber YorumlarıGamze Pınar Eşkara:

gençlik böyle yapabiliyo artık eski nesil gibi güvenceli işte oturup şikayet etmiyo böyle cesaret görmek güzel bişey

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