Memur-Sen, Sumud Filosu'ndaki Aktivistleri Ağırladı... "Türkiye, Donanma Gemisi Çıkarsın, Marmaris'te Bekleyen Gemilere Eşlik Etsin"

(ANKARA) - Memur-Sen, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri Memur-Sen Genel Merkezi'nde ağırladı. Aktivistler, darp edildiklerini, kişisel eşyalarının çalındığını ve ölümle tehdit edildiklerini söylerken, Gazze'ye yardımın ulaşması için Türk donanmasının Marmaris'te bekleyen gemilere eşlik etmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Memur Sen Ankara Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Memur-Sen Mardin İl Temsilcisi Abdülselam Demir, Memur-Sen Bingöl İl Temsilcisi Yunus Kava, Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, Eğitim Bir-Sen Afyon 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, Eğitim Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, Eğitim Bir-Sen İsranbul 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Kahta İşyeri Temsilcisi Nevzat Güzel'i, Memur-Sen Genel Merkezi önünde karşıladı.

"Küresel Sumud Filosu, vicdanların sesi" sloganları atıldı

Karşılamada, aktivistlere çiçekler sunuldu. Daha sonra tören salonuna geçildi. Tören salonunda izleyiciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Küresel Sumud Filosu, vicdanların sesi", "Gazze, üzülme; Memur-Sen seninle" sloganları attı.

Törenin açılış konuşmasını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, "Sumud Filosu'na katılan başkanlarımızı, yürekten tebrik ediyorum. Buradan kendilerini alkışlarla uğurlamıştık, alkışlarla karşılıyoruz" dedi.

Yalçın şöyle devam etti:

"Gazze'de insani dram devam ediyor, kriz devam ediyor. Çocuklar, ne eğitim hakkını kullanabiliyor ne de sağlık yardımlarını alabiliyorlar ne gıdaya ulaşabiliyorlar ne de harap olmuş Gazze yeniden imar edilebiliyor. Oradaki insani krize dikkat çekmek için dünyanın her yerindeki hassas yüreklere sahip insanlar, bir araya gelerek, insani krizin son bulması, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması ve katliamların bir daha yaşanmaması konusunda canlarını dişlerine takarak, gösterdikleri cesaret takdir edilesi ve saygı duyulası cesarettir... İnsanlık, sesini yükseltmeye sürdürecek. Memur-Sen de bu anlamda, diğer insani kriz bölgelerinde de yaşanan insani krizlere hassas olarak Gazze konusunda da hassas davranmıştır."

Daha sonra Filoya katılan aktivistler, Filo'da yaşadıkları deneyimlere ve İsrail müdahalesine ilişkin tecrübelerini anlattı. Aktivistler, İsrail'in müdahalelerini, orantısız güç uyguladığını anlattı. Memur-Sen Bingöl İl Temsilcisi Yunus Kava, gözaltı sürecinde yaşadığı hayati tehlikeye değinerek, "48 yaşıma İsrail beni alıkoyduğunda girdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız aradığında da söyleyeceğim; hükümete hep bir ağızdan söyleyelim. Türkiye'den bir donanma çıkarılmasını, Marmaris'te bekleyen gemilerin ve teknelerin güvenliğinin sağlamasını isteyelim" ifadelerini kullandı. Kara ayrıca, İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aktivistler ayrıca, İsrail tarafından gözaltına alınan ve gözaltı süreleri uzatılan Küresel Sumud Filosu aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"35 arkadaşımızı hastanelik ettiler"

Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, müdahalenin boyutuna dikkat çekerek, "35 tane arkadaşımızı hastanelik ettiler. Umutla bekliyoruz, Marmaris'teki filonun hazır olmasını" dedi.

"Müslümanda olması gereken hassasiyet maalesef Avrupalılarda daha fazla vardı"

Eğitim Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, filodaki yabancı aktivistlerin duruşundan etkilendiğini belirterek, "Bir Müslüman'da olması gereken hassasiyet maalesef Avrupalılarda daha fazla vardı. Bu, beni bir Müslüman olarak utandırdı. Thiago'nun yerinde biz olmalıydık. Siyonizmin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın sorunu olduğu bir kez daha ortaya çıktı" diye konuştu.

"Hırsızlar… Maddi değeri olan ne varsa çaldılar"

Eğitim Bir-Sen İsranbul 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, "İsrail güçlerinin kendilerini 5 kez aradığını ve maddi değere sahip eşyalarına el koyduklarını" belirterek, "Hırsızlar… Maddi değeri olan ne varsa çaldılar" dedi. Akay, filodaki isimlerden Safe'nin durumuna değinerek, "Safe, Filistin asıllı olduğu için onlar için direkt terörist sayılıyor. Gazze'de yaşananlardan sonra 'büyüme hakkı' diye bir kavram çıktı ortaya," ifadelerini kullandı. Akay'ın, Thiago'nun "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganını hatırlatması üzerine salondakiler hep bir ağızdan aynı sloganı attı. Aktivistler, Gazze'ye insani yardım ulaştırılana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, katılımcılar ile izleyiciler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA