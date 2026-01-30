Haberler

Memur-Sen'den Personel ve Ücret Reformu Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, torba yasa ve sınırlı düzenlemelerin yeterli olmadığını belirterek, kamu personel sistemi ve ücret politikalarının reforme edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda torba yasa ve sınırlı düzenlemelerin sorunları çözmediğini belirterek, kapsamlı personel ve ücret reformunun ertelenemez olduğunu ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Görüşmede kamu personel sistemi ve ücret politikalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette Memur-Sen'in personel sistemiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Ali Yalçın, torba yasa düzenlemeleri, lokal müdahaleler veya belirli kesimleri kapsayan iyileştirmelerin kamudaki sorunları çözmediğini ifade etti. Yalçın, kamuda yaşanan sorunların tespit edildiğini ve sistemdeki tıkanıklıklara yönelik reform önerilerinin "Kamu Personel Sistemi Tarihçe-Tespit-Teklif" raporunda ortaya konulduğunu aktardı.

Yalçın, kamu personel sisteminin tüm paydaşların katkısıyla şekillenmesi gerektiğine işaret ederek, "Tabanın talepleri, yetkilinin teklifiyle somut olarak ortadadır. Herkesin bir taraftan çekiştirdiği değil, herkesin elini altına koyarak desteklediği bir personel sistemine ihtiyacımız var. Bunun yolu sosyal taraflarla paylaşarak, tartışarak ve geniş bir bakış açısıyla değerlendirmekten geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca kamuda ücret reformu ve personel sisteminde kapsayıcı düzenleme yapılmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri