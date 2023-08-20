Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.

Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı.

Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.