Memur-Sen'den Diyarbakır'da bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına tepki

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, son dönemde bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Tekdemir, bazı sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçilerin katılımıyla Kayapınar Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İşçilerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Tekdemir, şunları kaydetti:

"DEM Parti'li belediyelerce son 3 günde 262 sözleşmeli personelin işine hiçbir gerekçe gösterilmeden son verilmiştir. Daha önce işten çıkarılan 1200 işçi emekçisi kardeşimizle beraber sözleşmeli personelin de işten çıkarılmaları topyekün cezalandırma mantığının işletildiğinin açık bir göstergesidir. İş çıkışları verilen, sözleşmeleri feshedilen personelin önemli bir kısmını, daha önce işten çıkarılan ve hukuk yoluyla geri dönenler oluşturuyor. Zulme karşı yargı ve idari bütün yolları kullanmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz."