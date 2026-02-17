Anadolu Ajansı, Türkiye'nin lezzetlerini "Memleket Sofrası Projesi" ile tanıtıyor

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin lezzetlerini ramazan ayı boyunca "Memleket Sofrası Projesi" ile tanıtıyor.

Bereketli topraklara sahip Anadolu'yu ve Anadolu'nun zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla AA tarafından Memleket Sofrası Projesi hazırlandı.

Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında, farklı yörelere ait lezzetler, nesilden nesile aktarılan tariflerle AA ekiplerinin yurdun dört bir yanında çektiği görüntüler ve fotoğraflarla ramazan ayı boyunca tanıtılacak.

Proje çerçevesinde hazırlanan multimedya videolar, AA'nın sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında paylaşılacak.

AA Yurt Haberleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen projeyle yemeklerin ve çeşitli lezzetlerin hazırlanış süreci ve kullanılan malzemeler anlatılırken, yörenin bazı doğal ve kültürel değerleri de izleyiciye sunulacak.

Projeyle Türkiye'nin lezzetlerinin ve gastronomi alanındaki zenginliğinin yurt içi ve dışında tanıtılması hedefleniyor.

Memleket Sofrası Projesi çerçevesinde hazırlanan haberlerin yayımlanmasına yarın başlanacak ve Ramazan Bayramı'nın 3. günü tamamlanacak.