Memleket Partisi Lideri İnce'ye Yönelik Sahte Dekont Davasında 12 Sanık Yargılanıyor

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekont ve cinsel içerikli görüntülerin yayılmasına dair 12 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra avukat ve sanıklara söz verildi.

Müşteki avukatları, sanıkların suçu işlediklerinin sabit olduğunu öne sürerek, üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da savcılık mütalaasının ardından ayrıntılı savunmada bulunacaklarını bildirdi.

Salonda bulunan sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. suçsuz olduklarını savunarak, savcılığın görüşünün ardından detaylı savunma yapacaklarını belirtti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 1 Ekim'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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