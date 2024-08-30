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Muharrem İnce, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliği ziyaret etti. İnce, şehitliğe karanfil bırakarak dua etti ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette yaptığı açıklamada, Büyük Zafer'in kazanılmasının özgür bir vatan elde edilmesini sağladığını belirten İnce, Atatürk ve tüm şehitlere minnetlerini sundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe ziyarette bulundu.

Dumlupınar Şehitliği'ne partililerle gelen İnce, karanfil bırakarak dua etti.

İnce, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muharrem İnce, ziyarette yaptığı açıklamada, 102 yıl önce kazanılan Büyük Zafer sayesinde özgür bir vatana kavuşulduğunu söyledi.

Milli Mücadele'de şehit düşenlerin tüm yurttaşların üzerinde hakkı olduğunu vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Onlara minnetlerimizi bildirmek için buradayız. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün arkadaşlarına, subaylarına ve erlerine minnetlerimizi, şükranlarımızı bildiriyoruz. Bu ülkede günde 5 vakit ezan okunuyorsa Atatürk'ün, şehitlerimizin sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize tekrardan şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından İnce ve beraberindekiler, yürüyerek ilçe merkezine geçti.

Kaynak: AA / Güncel

Memleket Partisi Muharrem İnce Dumlupınar Politika Güncel Haberler

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