Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Motosiklet ve Bisiklet Turu Düzenlendi

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanserine dikkati çekmek için Kadıköy'de motosiklet ve bisiklet turu düzenledi.

Kalamış Marina'da toplanan katılımcılar, araçlarıyla Caddebostan sahilinde ve Bağdat Caddesi'nde tur attı.

Kadın katılımcılar bugüne özel tişörtler, erkekler ise araçlarına pembe balonlar bağlayarak tura katıldı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilen etkinlik Ataşehir'deki bir AVM'nin önünde sona erdi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik, AA muhabirine, bu etkinliğin temel amacının meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak olduğunu söyledi.

Erken tanının bir kadının hayatında çok şey değiştirdiğini dile getiren Çelik, "Türkiye'de her yıl 25 bin kadın meme kanseriyle ilk kez tanışıyor. Dolayısıyla 'Meme kanserine karşı erken teşhis çok önemli' mesajını vermek için bugün burada toplandık. Motorcular ve bisikletçiler, 'Farkındalığa iz bırakıyoruz' ismiyle bu etkinliği gerçekleştiriyor. Böylece toplumun dikkatini meme kanserinde erken teşhise dikkat çekiyor." diye konuştu.

Çelik, genetik faktörü nedeniyle ailesinde meme ve yumurtalık kanserine yakalanan 13 kadın olduğunu anlattı.

Onların hastalık ve tedavi yolculuğuna bizzat tanık olduğu için kanser türünde erken tanının ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade eden Çelik, diğer kadınların hayatına dokunmanın önemini vurguladı.

"Bu hastalık bir tek kadınlar için geçerli değil"

Etkinliğe katılan Yeliz Ursavaş ise 2 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu söyledi.

Ursavaş, birçok kez kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek, "Hastalığı çok erken bir evrede yakaladık. Çok şanslıydım. İki senelik kontrolümün hepsi temiz. İnsanın eline kitle gelmese bile kontrollerini yıllık yaptırmasında fayda var. Bu hastalık bir tek kadınlar için geçerli değil. Erkeklere de aynı duyuruyu yapıyoruz. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor." ifadelerine yer verdi.