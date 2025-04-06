Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansı'nın 105. yılını kutladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutlayarak, ajansın güvenilir ve tarafsız haberciliğine dikkat çekti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.
Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"105 yıldır güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle milletimizin sesi olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel