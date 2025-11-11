Melissa Kasırgası Jamaika'da 45 Can Aldı

SAN Jamaika'da etkisini gösteren Melissa Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.

Jamaika Acil Durum Yönetimi Ofisi yetkililerinden, ekim ayının sonundan bu yana ülkede etkisini gösteren Melissa Kasırgası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 15 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

28 Ekim'de ülkenin güneybatısını vuran kasırga nedeniyle hala ulaşılamayan bölgelere helikopterlerle gıda yardımı yapıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ölü sayısının artacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, kasırga nedeniyle 1100 kişinin halen sığınaklarda kaldığını belirtti.

Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felakette 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.