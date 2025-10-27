Melissa Kasırgası 5. Kategoriye Yükseldi

Karayipler bölgesinde hızını artıran Melissa Kasırgası'nın şiddetinin, en tehlikeli seviye olan "5. Kategori" sınıfına yükseldiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Melissa Kasırgası'na ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, havadan yapılan gözlemlere göre rüzgar hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkan kasırganın şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen "5. Kategori" sınıfına yükseldiği belirtildi.

Jamaika'nın başkenti Kingston'un 205 kilometre güneybatı açıklarında seyrettiği ve batı istikametinde ilerlediği aktarılan kasırganın, Jamaika'da ve Küba'nın güneydoğusunda karaya vurmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Melissa Kasırgası'nın, ilerleyen günlerde Jamaika ve Küba'da "yıkıcı" fırtına koşullarına, Karayipler bölgesinin diğer yerlerinde de şiddetli yağışlara, sel baskınlarına ve heyelanlara yol açabileceği kaydedildi.