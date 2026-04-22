Gümüşhacıköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Gümüşhacıköy Kağnıcı İlkokulu öğrencisi Melisa Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Kaymakamlık makamına oturdu.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, öğrenci Melisa Erdoğan'a makamı devrederek bir süre eşlik etti ve görev hakkında bilgi verdi. Kaymakam Güneş, öğrenciye başarı diledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile öğretmenler de katıldı.