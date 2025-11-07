Melikgazi'de Yeni Kur'an Kursu Açıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde yaptırılan Pirdede Kur'an Kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlanan ve 1 yılda yapımı tamamlanan kursun açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hizmete sunulan Kur'an Kursu'nun kursiyerlerinin zihinsel, duygusal, sosyal ve dini gelişimini destekleyeceğini kaydetti.

Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet ediyoruz. Şu anda Melikgazi'de açılışını yapacağımız, okul, kütüphane, sağlık merkezi, cami ve Kur'an kursları var. Yapacak olduklarımız var. Rabbim her zaman böyle güzel insanlarla çalışmayı ve hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Törende Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve hayırsever Arif Şahin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan duayla Kur'an kursu hizmete açıldı.