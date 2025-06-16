Melikgazi'de Üç Yeni Okulun Açılışı Gerçekleştirildi

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle ile yaptırılan 3 okul için toplu açılış töreni düzenlendi.

Yapımı tamamlanan Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun Anaokulu, Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun İlkokulu ve Melikgazi Belediyesi Avukat Mehmet Altun Ortaokulu'nun toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Germir Mahallesi'ndeki Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bugün heyecanlı olduklarını belirterek, yapımı tamamlanan okullarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise eğitim konusunda gereken çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Yeni okullar yapacaklarını da dile getiren Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Ailelerin ve ülkenin de en önemli değerleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Cenabı Allah bütün gençlerimizin geleceğini güzel eylesin. Bugün dönemin sonuna gelmişken Mehmet Altun amcanın adına yapılmış olan 3 okulumuzu açıyoruz. Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin büyük emeği var. Sayın Bakanımızın döneminde bir protokol imzalandı. İstanbul'daki arsasına karşılık, bakanlığımız 20 okul ve 1 cami yapmak üzere Mehmet amca ile anlaşmıştı. Bugün burada çocuklarımız eğitim alır hale geldi. Şehir olarak bu tür yatırımları yapmanın mücadelesini veriyoruz. Burada mücadelenin asıl sebebi de gençlerimizdir."

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yapılan 3 okulun bugün açılışını gerçekleştirdiklerini ve Kayseri'nin tarihte hayırsever bir şehir olarak bilindiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua okunarak, 3 okulun açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.