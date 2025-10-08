Haberler

Melikgazi'de Sonbahar Temizliği Başladı

Melikgazi'de Sonbahar Temizliği Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgelerinde cadde ve sokakları temizleyerek, çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Melikgazi Belediyesi, sonbahar temizliği kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt ve TOKİ bölgelerinde cadde ve sokakları süpürerek, çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor ve kurumuş otları keserek ilaçlama yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin genelinde sonbahar temizliği yapıyor, kış başlamadan ilçemizi pırıl pırıl yapıyoruz. Geri dönüşüm aracımızla atık malzemeler de alınıyor. Temizlik araçlarıyla yapılan süpürme işlemlerinin ardından ekiplerimiz, kaldırım kenarlarında biriken toz ve yaprakları da temizleyerek mahalleyi daha düzenli bir görünüme kavuşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Bülent Ersoy'dan sahnede şaşırtan küfür

Bülent Ersoy'dan sahnede ağza alınmayacak ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.