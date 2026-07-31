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Melikgazi'de marketlerde denetim yapıldı

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Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyen kuralları, etiket bilgileri ile iş yeri evrakları incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, rutin kontroller ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekiplerin denetim yaptığını belirtti.

Zabıta ekiplerinin büyük bir titizlikle sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla denetimlerimizi belirli zamanlarda değil, yıl boyunca düzenli olarak sürdürüyoruz. İlçemizde güvenli ve sağlıklı alışveriş, önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu doğrultuda market, fırın, kasap ve diğer gıda işletmelerine de belli aralıklarla denetimler yapıyoruz. Kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren marketlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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