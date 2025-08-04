Melikgazi'de Mangal ve Semaver Yakılması Yasaklandı

Melikgazi'de Mangal ve Semaver Yakılması Yasaklandı
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık ve Gesi mesire alanlarında mangal ve semaver yakılmasının yasak olduğunu açıkladı. Yangın riski ve çevre koruma vurgusu yapıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık ve Gesi mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasak olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekildi.

Başkan Palancıoğlu, yaşanan orman yangınlarıyla cansiperane mücadele edildiğini ve tüm vatandaşların üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Doğayı korumanın ve yangın riskinin önüne geçmenin önemini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gesi ve Hisarcık mesire alanlarında vatandaşlarımız aileleriyle birlikte keyifle zaman geçirebiliyorlar. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle hemşehrilerimiz hem doğanın keyfini çıkarmak hem de sosyalleşmek için mesire alanlarımıza yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizler de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak için mesire alanlarımızda gereken çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mesire alanlarımızın doğal ortamını korumak, hava kirliliğinin önüne geçmek ve diğer vatandaşlarımızın rahatsız olmasını önlemek adına mangal ve semaver yakmanın yasaklandığını bir kez daha vurgulamak istedim. Olası yangın riskini artıran, hava kirliliğine ve çevre kirliliğine yol açan mangal etkinliklerinde vatandaşlarımızın duyarlı olması son derece önemli."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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