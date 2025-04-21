Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Tamamlanma Aşamasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, güvenli ve çağdaş yaşam alanları oluşturduklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesinin, kentsel dönüşüm kapsamında yürüttüğü Battalgazi Mahallesi 2. etap çalışmasında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, vatandaşlara güvenli ve çağdaş yaşam alanları sunduklarını belirtti.

2 sene olmadan blokların tamamlandığını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

" Melikgazi'de yatay mimariye geçtik. 15 katlı olan bina katlarını 10 kata düşürdük. Dolayısıyla çok sağlam, güvenli yapılar yapıyoruz. Şu anda da peyzaj işlemleri başladı. Melikgazi ilçemizde tam 6 farklı bölgede Yıldırım Beyazıt'ta, Anbar'da, Battalgazi'de, Aydınlıkevler'de, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Tüm hedefimiz riskli yapıların tamamını kentsel dönüşüm ile çözüme kavuşturmak."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.