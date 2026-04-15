Haberler

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde 7 blok ve 223 daireden oluşan inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu. Başkan Palancıoğlu, devam eden projelerle mahallenin çehresinin değişeceğini belirtti.

Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesi'nde 2. etap çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anbar Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 blok 223 daireden oluşan projede 3 blok bitme aşamasına gelirken, 2 blokta çalışmalar devam ediyor, 2 bloğun ise temeli atılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında projelerin hızla ilerlediğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm sürecini yerinde dönüşüm modeliyle yönettiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Anbar Mahallemizde yeni yapacağımız konutlarımız ile mahallenin çehresi değişecek ve daha da gelişecek. Bu kapsamda 7 blok 223 daireden oluşan projede 3 blok bitme aşamasına gelirken, 2 blok da hızla yükseliyor. 2 bloğun ise temeli atılıyor. Başarılı ve örnek kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile sadece binaları değil, mahalleleri de dönüştürüyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

