Melikgazi'de 7 yılda 16 aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 7 yılda 16 aile sağlığı merkezi hizmete açıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, sağlık alanında ilçeye değer katan önemli yatırım ve hizmetleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerini ilçede yaygınlaştırarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de özellikle artan nüfus yoğunluğundan dolayı ilçede birçok mahalleye sağlık merkezi kazandırdık. İnşaatı devam eden sağlık merkezlerimiz de var. Yapmış olduğumuz yeni sağlık merkezlerimiz, hastanelerin yükünü azaltırken, vatandaşlarımızın da sağlık hizmetine erişimini doğrudan kolaylaştırıyor. Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretmek, sağlık hizmetlerine daha erişilebilir ve daha kaliteli hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."