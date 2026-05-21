Melikgazi'de 120 bahçeli ev yazın doluyor

Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi'nde 45 bin metrekare alanda 120 bahçeli evden oluşan yatay mimari projesini tamamlamak üzere. Başkan Palancıoğlu, çevreci ve enerjisini üreten sitenin bu yaz vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu.

Melikgazi Belediyesinin 45 bin metrekare alanda hayata geçirdiği ve 120 bahçeli evin yer aldığı Altınoluk Mahallesi Yatay Mimari Projesi hızla tamamlanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını belirtti.

Belediye olarak birçok yeniliği hayata geçirdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan birisi yatay mimari projemiz. Altınoluk Mahallesi'nde 120 bahçeli evimizin yer aldığı proje alanını yerinde inceledik. 300 metrekare arsası, 95 metrekare oturumu var. Burada aynı zamanda her bir bahçeli ev için araç şarj istasyonumuz, aynı zamanda da güneş enerjisi panelimiz var. Projemiz çevreci, enerjisini kendi üreten bir site. Bahçe duvarlarını yaptık, peyzajına başlıyoruz. Bu yaz inşallah vatandaşlarımız burada oturmaya başlayacak."

Palancıoğlu, site içindeki 2 bahçeli evi de sosyal tesis olarak düzenleyeceklerini, kütüphanesi ve oturma alanlarıyla vatandaşların site içerisinde mahalle kültüründe ev sahibi olacaklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mimarsinan bölgesinde de benzer bir projenin hayata geçeceğini aktaran Palancıoğlu, burada da 200 bahçeli evin inşa edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
