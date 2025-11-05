Haberler

Melikgazi Belediyesi Sonbahar Temizliği Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, 58 mahallede başlattığı sonbahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, temizlik ekiplerini ziyaret ederek çevre temizliğine dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Melikgazi Belediyesi 58 mahallede başlattığı sonbahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi'ndeki çalışanları ziyaret etti.

Mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Palancıoğlu, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için 58 mahallede 365 gün temizlik yaptıklarını, çalışmaları mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ekiplerin bir yandan tankerlerle sokakları yıkayıp çöpleri topladıklarını, bir yandan da yolları süpürüp kurumuş otları temizlediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm atıkları da toplanmış oluyor. Günde yaklaşık 700 kilometre yol süpürüyoruz. Toplamda 60 civarı aracımızla Melikgazi'ye hizmet veriyoruz. Sonbahar temizliği kapsamında 15 mahallemizde 20'ncisini düzenlediğimiz toplu temizlik çalışmasını yapıyoruz. Anbar Mahallemizde Ağaç İşleri, Demirciler Sitesi gibi bölgelerde 100 kişilik temizlik personelimiz ile genel temizlik çalışması yapılacak. Belediyenin dörtte bir bütçesi temizliğe harcanıyor. Esnaf ve vatandaşlarımızdan ricada bulunmak istiyoruz. Lütfen çevre temizliğine dikkat edelim, çöpleri dışarı değil, çöp konteynerlerine atalım. İnşallah Melikgazimizi hep birlikte daha da güzelleştirelim. Herkesin çevre ve doğa temizliğine özen göstermesi lazım. Biz Melikgazi olarak tüm personelimiz ile ilçemizin daha temiz olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
