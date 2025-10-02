Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde Finale Kaldı

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde (European Social Services Awards) "Sosyal Uyum için Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi" ile finale kaldı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, uyumlu bir ekip çalışmasının, vizyoner ve kurumsal yapının başarıları etkilediğini ifade etti.

Avrupa ve Türkiye'den birçok kuruluşun bu ödül için başvuru yaptığını belirten Palancıoğlu, ödülün sosyal hizmetler alanında çalışan hizmet sağlayıcıların ve uygulayıcıların yenilikçi projelerini görünür kılmayı amaçladığını dile getirdi.

Palancıoğlu, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nin sosyal hizmetler alanındaki başarılı yeni yaklaşımları ödüllendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda ve projelerimizde 'Önce İnsan' ilkesinin rehberliğinde çalışan bir belediye olarak Avrupa'da finale kalmak bizleri oldukça gururlandırdı. Avrupa'da finale kalmamız, belediyenin sosyal uyum vizyonunun uluslararası ölçekte kabul gördüğünün en somut göstergesidir. Bu proje sadece fiziksel değil, toplumsal bağları güçlendiren ve umutları yeşerten bir sosyal uyum modeli ile toplumsal katılımı artıran ve kapsayıcı şehircilik anlayışını güçlendiren örnek bir model olarak öne çıkıyor. İnşallah final sonunda ödülü de kazanırsak, bu başarı çalışmalarımıza yeni bir ivme verecek ve yeni işlerimiz için güç sağlayacak."