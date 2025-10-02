Haberler

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde Finale Kaldı

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde Finale Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, 'Sosyal Uyum için Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' ile Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde finale kaldı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu başarının sosyal uyum vizyonunun uluslararası kabul gördüğünün en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde (European Social Services Awards) "Sosyal Uyum için Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi" ile finale kaldı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, uyumlu bir ekip çalışmasının, vizyoner ve kurumsal yapının başarıları etkilediğini ifade etti.

Avrupa ve Türkiye'den birçok kuruluşun bu ödül için başvuru yaptığını belirten Palancıoğlu, ödülün sosyal hizmetler alanında çalışan hizmet sağlayıcıların ve uygulayıcıların yenilikçi projelerini görünür kılmayı amaçladığını dile getirdi.

Palancıoğlu, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nin sosyal hizmetler alanındaki başarılı yeni yaklaşımları ödüllendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda ve projelerimizde 'Önce İnsan' ilkesinin rehberliğinde çalışan bir belediye olarak Avrupa'da finale kalmak bizleri oldukça gururlandırdı. Avrupa'da finale kalmamız, belediyenin sosyal uyum vizyonunun uluslararası ölçekte kabul gördüğünün en somut göstergesidir. Bu proje sadece fiziksel değil, toplumsal bağları güçlendiren ve umutları yeşerten bir sosyal uyum modeli ile toplumsal katılımı artıran ve kapsayıcı şehircilik anlayışını güçlendiren örnek bir model olarak öne çıkıyor. İnşallah final sonunda ödülü de kazanırsak, bu başarı çalışmalarımıza yeni bir ivme verecek ve yeni işlerimiz için güç sağlayacak."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.