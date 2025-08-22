Melikgazi Belediye Başkanı, Mesleki ve Teknik Okulda Velilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kazanan öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, öğrenci ve velilere okul hakkında bilgi vererek, merak edilen soruları cevapladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, eğitim sisteminde meslek okullarının sayısının artması gerektiğini ifade etti.

Okulda 11 atölye olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde veli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Okullar açılmadan önce öğrencilerimizle tanışalım istedik. 11 Eylül'de Savunma Sanayii Başkanlığımız okulumuza gelecek. Savunma sanayi ile iş yapan firmalarımız var. Onları da buraya enjekte edeceğiz. Bizim ortaklarımızdan biri Hava İkmal Bakım Merkezi olacak. Oranın komutanları burada ders verecek. Bu sene İngilizce hazırlık sınıfı ile başlayacağız. Havacılıkta İngilizce, Fransızca ve Almanca çok önemli. Burayla hep yakından ilgileneceğiz. Gelecekte de burasının çok başarılı olması için uğraşacağız. Buradaki her türlü ihtiyacı karşılamak üzere biz destek vereceğiz."

Okul Müdürü Hakan Yiğit de Palancıoğlu'na vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.