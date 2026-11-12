Melenchon İsrail'e girmeyi talep etmedi, Gazze'deki soykırıma tepkiyi sürdürecek

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İsrail'e girmesi yasaklanan Fransız cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, bu ülkeye girmeyi talep etmediğini belirterek, iktidara gelmesi halinde Gazze Şeridi'ndeki soykırıma tepki göstermeyi sürdüreceği mesajını verdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hakkındaki İsrail'e giriş yasağını değerlendirdi.

Melenchon, "İsrail bana topraklarına girmeyi yasaklıyor. (Bu ülkeye) Girmeyi talep etmedim. İktidara gelirsek, söylememiz gerekeni söyleriz." ifadesini kullandı.

İktidara gelmesi halinde Gazze Şeridi'ndeki soykırıma, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının işgal edilmesine, Lübnan'ın ve işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin kademeli olarak ilhak edilmesine tepki göstermeyi sürdüreceğini vurgulayan Melenchon, "En güçlünün veya en delinin kanununu reddetmek ve her koşulda uluslararası hukuka saygı göstermek; siyasi çizgimiz budur." ifadesine yer verdi.

Jean-Luc Melenchon, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'da ise İsrail hükümetinin bu şekilde peşine düşmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde İsrailli mevkidaşıyla ilişkilerinin nasıl olacağı yönündeki soruya ise Melenchon, "Bir soykırım varken, Lübnan'ın güneyi ve Golan Tepeleri işgal edilmişken bir normalleşme söz konusu olamaz." yanıtını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı yazılı açıklamada, Melenchon ve LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot'nun İsrail'e yönelik "son derece düşmanca" tavırları nedeniyle bu ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirmişti.

Saar, iki Fransız siyasetçinin "skandal sözler" sarf ettiğini savunarak, Melenchon ve Panot'yu "iftira" yaymakla suçlamıştı.

Kaynak: AA