Haberler

Iğdır'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Melekli beldesinde park halindeki bir motosiklet, gece saatlerinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Iğdır'ın Melekli beldesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beldede yaşayan Haydar Ali Bahçi'nin, evinin bahçesine park ettiği motosikleti gece saatlerinde çalındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin motosikleti alıp iterek hızlıca bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Ünlü kahve zinciri yeni yıla okkalı bir zamla girdi

Ünlü kahve zinciri yeni yıla okkalı bir zamla girdi
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi