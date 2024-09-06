Melek Mosso, Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında Göksu Parkı'nda konser verdi. Binlerce kişiye en güzel şarkılarını seslendiren Mosso, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrası Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sanatçıya plaket takdim etti.
Şarkıcı Melek Mosso, 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında konser verdi.
Bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Müzikve Folklor Festivali kapsamında kentte gelen Melek Mosso, Göksu Parkı'nda düzenlenen platformda sahneye çıktı.
Ünlü şarkıcı, konser alanını dolduran binlerce kişiye en güzel şarkılarını seslendirdi.
Melek Mosso ve orkestrası güzel şarkılarıyla hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konser sonrası sanatçıya günün anısına plaket verdi.