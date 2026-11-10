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Melbourne'da bıçaklı saldırıda ölen 47 yaşındaki Çinli kurye, kütüphane önünde anıldı

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Melbourne'da bıçaklı saldırıda ölen 47 yaşındaki Çinli kurye, kütüphane önünde anıldı
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Avustralya'nın Melbourne kentinde kurye olarak çalışan 47 yaşındaki Çin vatandaşı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından çok sayıda kişi, hayatını kaybeden kuryeyi anmak üzere Victoria Eyalet Kütüphanesi önüne mum ve çiçek bıraktı.

MELBOURNE, 10 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Melbourne kentinde kurye olarak çalışan 47 yaşındaki bir Çin vatandaşı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından çok sayıda kişi, hayatını kaybeden kuryeyi anmak üzere Victoria Eyalet Kütüphanesi önüne mum ve çiçek bıraktı.

Kaynak: Xinhua
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