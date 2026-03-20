Melanie Pain'dan Barış Manço'ya Saygı

Fransız şarkıcı Melanie Pain, Barış Manço'nun klasikleşen eseri "Halhal"ı yeniden yorumladı.

Daha önce Duman imzalı "Senden Daha Güzel" parçasını yorumlayan ve Nouvelle Vague grubunun uzun yıllar solistliğini yapan sanatçı, solo kariyerinde Fransız popunu folk ve indie dokunuşlarla harmanlamayı sürdürüyor.

Sanatçının yorumladığı "Halhal" eseri, 25 Mart'ta Capitane Records etiketiyle yayımlanacak.

Eserin orijinal versiyonun yüksek temposunun aksine, yeni düzenlemede sadelik ön plana çıkarılıyor. Akustik gitarın ağırlıkta olduğu eserde, yumuşak bas yürüyüşleri, hafif perküsyonlar ve çan tınılarıyla organik bir atmosfer oluşturuluyor.

Sanatçı, şarkıyı ilk kez 3 Nisan'da Blind sahnesinde canlı seslendirecek.