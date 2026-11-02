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Melania Trump, Oleşki'de ateşkesin sona erdiğini ve 800 kişinin tahliyesini açıkladı

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Melania Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki'de 27 Ekim'de başlayan bölgesel ateşkesin 1 Kasım'da sona erdiğini açıkladı. Trump, bölgeye kritik yardımlar ulaştırıldığını ve yaklaşık 800 kişinin tahliye edildiğini belirterek Rusya ile Ukrayna'yı takdir etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde Rusya ve Ukrayna'nın uyguladığı bölgesel ateşkesin başarıyla sona erdiğini bildirdi.

Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oleşki kentinde 27 Ekim'de başlayan bölgesel ateşkesin, planlandığı gibi 1 Kasım'da tamamlandığını belirtti.

Ateşkes sürecindeki "liderlikleri ve işbirlikleri" nedeniyle Rusya ve Ukrayna'yı takdir eden Trump, "insani girişimin" daha geniş kapsamlı barış çabalarına katkı sağlamasını umduğunu kaydetti.

Trump, "Görev başarıyla tamamlandı. Bölgeye kritik yardımlar ulaştırıldı ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı. Oleşki'nin, iki ulus arasında kalıcı bir barışın temeli olmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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