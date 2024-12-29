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Mektep Melikgazi'de 'Ahlakın Kaynağı Nedir?' Konferansı Düzenlendi

Mektep Melikgazi'de 'Ahlakın Kaynağı Nedir?' Konferansı Düzenlendi
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Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın katılımıyla 'Ahlakın kaynağı nedir?' konulu bir konferans gerçekleştirdi. Etkinlik, katılımcıların bilgi birikimlerini artırmayı ve toplumsal farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nun düzenlediği Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın konuşmacı olarak katıldığı "Ahlakın kaynağı nedir?" konulu konferans düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, toplumsal konularda farkındalık kazanmaları amacıyla Valilik ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile Mektep Melikgazi'yi kurduklarını ifade etti.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mektep Melikgazi'de eğitim aralık ayının başından itibaren devam ediyor. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda katılımcılarımız mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitim alacak. Mektep Melikgazi'de her bir alanın dersini, konusunda uzman danışmanlar, deneyimli ve seçkin öğretmenler verecek. Eğitimlerin yanında vatandaşlarımızın da katılacağı konferanslar ve söyleşiler de düzenliyoruz. Bu kapsamda Apaydın hocamızın konuşmacı olduğu 'Ahlakın kaynağı nedir?' konulu konferans düzenledik."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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