Meksiko'da Rekor Yağışlar Sele Yol Açtı

Meksiko'da Rekor Yağışlar Sele Yol Açtı
Güncelleme:
Meksika'nın başkenti Meksiko'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kent merkezi ve çevresinde sele neden oldu. Pazar günü kaydedilen yağmur miktarı, 1952 yılındaki rekoru geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı.

NEZAHUALCOYOTL, 13 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kent ile çevresinde sele yol açtı. Kent merkezinde pazar günü kısa sürede düşen yağmur miktarı, 1952'de kaydedilen rekoru geride bıraktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
