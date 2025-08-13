Meksiko'da Rekor Yağışlar Sele Yol Açtı
NEZAHUALCOYOTL, 13 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kent ile çevresinde sele yol açtı. Kent merkezinde pazar günü kısa sürede düşen yağmur miktarı, 1952'de kaydedilen rekoru geride bıraktı.
Kaynak: Xinhua / Güncel