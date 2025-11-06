Haberler

Meksikalı Sanatçı Paola Delfin'den Beyrut'ta Dostluk Temalı Duvar Resmi

Güncelleme:
Meksikalı sanatçı Paola Delfin, Lübnan ile Meksika arasındaki dostluğu simgeleyen dev bir duvar resmi yaptı. 80 yıllık diplomatik ilişkiler anısına düzenlenen projede, iki ülkenin kültürel bağlarını sanatsal bir dille yorumladı.

VESİM SEYFEDDİN - Meksikalı sanatçı Paola Delfin, başkent Beyrut'ta bir duvarı "tuvale" dönüştürerek, Lübnan ile Meksika arasındaki "80 yıllık dostluğu" resmetti.

Meksika ile Lübnan arasındaki diplomatik ilişkilerin 80. yıl dönümü dolayısıyla özel bir projeye imza atan Delfin, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları sanatın evrensel diliyle yorumladı.

Sanatçı, Meksika'nın Beyrut Büyükelçiliği ile Cunya Belediyesi işbirliğiyle yürütülen "Meksika'dan Lübnan'a: Barış için duvar resmi" adlı projede yer aldı.

Beyrut kentinin kuzeyindeki Cunya bölgesinde çok katlı bir binanın yan cephesini dev bir tuvale dönüştüren Delfin, karşılıklı iki kadın portresinden oluşan çarpıcı bir duvar resmi yaptı.

Portrelerden birinin Lübnan'ı, diğerinin Meksika'yı simgelediği ortasında yer alan Lübnan sediri ve Meksika kaktüsünün ise iki halk arasındaki dostluğu yansıttığı kaydedildi.

"Sanat, ulusların kimliğini inşa eden köprüdür"

Delfin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın "ulusların kimliğini ve tarihini inşa eden güçlü bir köprü" olduğunu belirtti.

Eserinde iki ülke arasındaki tarihi bağlardan ilham aldığını dile getiren sanatçı, "Bu çalışmayı, ülkelerimiz arasındaki dostluğa, ortak hikayemize ve yakınlığımıza bir saygı göstergesi olarak yapmak istedim." dedi.

Delfin, eserinde Meksika'ya göç eden ilk Lübnanlıların hikayesine yer verdiğini kaydetti.

Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun eserlerinden esinlendiğini belirten Delfin, çalışmasının aynı zamanda bir "direnç ve umut hikayesi" taşıdığını ifade etti.

"Lübnanlılarla Meksikalılar arasında birçok benzerlik var." diyen sanatçı, "Hayata bakışımızda, zorluklara rağmen ayakta kalma gücümüzde ve en önemlisi aile değerlerimizde neredeyse aynıyız." diye konuştu.

"Sanat toplumsal değişimin itici gücüdür"

Sanatın toplumsal dönüşüm için güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Delfin, "İki ülkenin kültür ve sanatını bir araya getirdiğimizde, aramızda çok güçlü bir bağ kurabiliriz." şeklinde konuştu.

Eserini "direnç ve umudun vizyonunu genişletme çabası" olarak tanımlayan sanatçı Delfin, 1910 Devrimi sonrasında Meksika'yı dönüştüren duvar resmi geleneğini "her şeye rağmen yeniden ayağa kalkan Lübnan'a taşımak" istediğini ifade etti.

Yeni projesi Lübnan'ın güneyinde

Meksika ile Lübnan arasında yaşamayı planladığını belirten Delfin, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde daha küçük bir sanat projesini hayata geçirmeyi düşündüğünü söyledi.

Meksikalı sanatçı Paola Delfin, "Lübnan ve Orta Doğu halklarının ruhuna büyük saygı duyuyorum. Bu hikayeleri Meksikalı bir sanatçının sesiyle anlatmayı sürdürmeyi umuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
