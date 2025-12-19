Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Venezuela için barış çağrısı yaptı

Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Venezuela'ya yönelik dış müdahalelere karşı olduklarını ve bölgede barışçıl çözümler için katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Venezuela'ya yönelik herhangi bir dış müdahaleye karşı olduklarını ve bölgede barışçıl çözüm bulunması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Venezuela ile iletişim halinde olduklarını belirterek, bu ülkeye yönelik her türlü müdahaleye karşı olduklarını ifade etti.

Sheinbaum, ABD'ye Venezuela konusunda çağrıda bulunarak, "Biz müdahalelere karşıyız ve çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinden yanayız. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, her türlü ihtilafa barışçıl bir çözüm bulunmasını sağlayacak mekanizmalar mevcuttur ve bu sürece tüm tarafların katılması gerekir. Biz, bölgede barışçıl çözüm bulunması için her türlü katkıyı sunmaya hazırız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'nın Küba ile yakın ilişkilerini eleştirmesine de değinen Sheinbaum, Küba konusunda ABD'den farklı düşündüklerini ve bu ülkeyle işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sheinbaum, 18 Aralık'taki açıklamasında, ABD'nin Venezuela'nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından olası "kan dökülmesini" önlemek için BM'nin devreye girmesi çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.

